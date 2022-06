Formel 1: Red Bull Racing suspendierte Ersatzpilot Jüri Vips

Der Rennstall kündigte am Dienstag an, den Vorfall untersuchen zu wollen. "Als Organisation verurteilen wir Beleidigungen jeglicher Art und haben eine Null-Toleranz-Linie gegenüber rassistischer Sprache und Verhalten", teilte das Team von Weltmeister Max Verstappen mit. Der Este soll sich Medien zufolge in einem Stream auf der Internet-Plattform Twitch rassistisch geäußert haben.

Red-Bull-Junior Vips ist Stammfahrer in der Nachwuchsserie Formel 2 und derzeit dort Siebenter der Gesamtwertung. Der 21-Jährige kam zudem im ersten Training der Formel 1 beim Großen Preis von Spanien im Mai im Red Bull zum Einsatz. Die Rennserie verpflichtet die Teams, mindestens zweimal pro Saison einen Nachwuchspiloten in Übungseinheiten eine Chance zu gewähren.