Formel 1: Ralf Schumacher traut Hamilton baldigen Rücktritt zu

In seiner Kolumne auf Sky deutet Ralf Schumacher an, dass Lewis Hamilton zurücktreten könnte. "Die sieben Titel, die er einfährt, die gehen ja nicht spurlos an einem vorbei", sagte der sechsfache Grand-Prix-Sieger. "Das ist viel Reiserei, viel Energie, viel Verzicht - und das zehrt natürlich."

Der Vertrag des Engländers mit Mercedes läuft am Ende dieser Saison aus, ein neuer Kontrakt ist noch nicht unterschrieben. Doch Hamilton könnte vermutlich auch in der kommenden Saison ein überlegenes Auto bekommen. Schumacher: "Er wird noch einmal ein Paket haben, mit dem er gewinnen kann."