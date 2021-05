Formel 1: Perez-Bestzeit in Monaco mit eingeschränktem Wert

Dasselbe taten Verstappen sowie Weltmeister Lewis Hamilton und Valtteri Bottas in den Mercedes. Der Engländer und der Finne wurden deshalb Fünfter bzw. Sechster. Für Charles Leclerc war der Auftakt zu seinem Heimrennen von kurzer Dauer. Für den zu Hause seit Jahren vom Pech verfolgten Lokalmatador endete die erste Übungseinheit schon nach acht Minuten mit einem Getriebeschaden am Ferrari.

Das Auftakttraining findet in Monaco traditionell immer schon am Donnerstag statt. Freitag ist praktisch Ruhetag. Im vergangenen Jahr war der Klassiker wegen der Corona-Pandemie ausgefallen, in diesem Jahr sind sogar Zuschauer erlaubt. Pro Tag, also auch beim Rennen am Sonntag (15.00 Uhr, live ServusTV, Sky), sind 7.500 Besucher zugelassen, die sich allerdings an ein strenges Sicherheits- und Hygieneprotokoll halten müssen.