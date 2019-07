Mercedes in Hockenheim mit Sonderlackierung

In Hockenheim sind auf der weißen Fahrzeugnase und dem Frontflügel außerdem historische Logos sowie die Unterschrift des verstorbenen Österreichers Niki Lauda zu sehen. Das vordere Ende des Chassis erweckt den Anschein, als ob die weiße Farbe "abgekratzt" worden sei, so dass darunter die silberne Lackierung sichtbar wird. Dieser Effekt zollt der Ursprungslegende der Silberpfeile Tribut. Als der Mercedes-Benz W 25 im Jahr 1934 in der 750-kg-Formel an den Start ging, war er gemäß der Legende vor seinem ersten Rennen leicht übergewichtig. Aus diesem Grund entfernte das Team die weiße Farbe, um Gewicht einzusparen, wodurch die metallische Karosserie zum Vorschein kam.

Die Box von Mercedes, das seit 2010 wieder als Werksteam an der Formel-1-WM teilnimmt und seit 2014 unter dem Wiener Teamchef Toto Wolff alle Fahrer- und Konstrukteurswertungen gewonnen hat, wurde für das Heimrennen in Hockenheim ebenfalls neu designt. Zu sehen sind historische Rennposter aus den verschiedenen Epochen, in denen die Silberpfeile an den Start gegangen sind. 2019 ist Mercedes in Hockenheim auch Titelsponsor.