Max Verstappen im zweiten Silverstone-Training Schnellster

WM-Leader Max Verstappen hat sich die Bestzeit im Formel-1-Abschlusstraining zum Großen Preis von Großbritannien gesichert. Der Red-Bull-Star (1:29,902 Minuten) verwies am Samstag Charles Leclerc (+0,375 Sekunden) im Ferrari auf den zweiten Platz. Dritter auf dem 5,891 Kilometer langen Kurs in Silverstone wurde Leclercs spanischer Stallrivale Carlos Sainz (+0,605 Sekunden). Weltmeister Lewis Hamilton fuhr die achtschnellste Zeit (+1,128 Sekunden).

Sprint-Premiere ab 17.30 Uhr

Das Sprintrennen (Samstag, 17.30 Uhr, live auf ORF 1) wird in Silverstone erstmals ausgetragen – und es steht viel auf dem Spiel. In 17 Rennrunden wird die „richtige“ Poleposition für den GP in Silverstone ermittelt. Der Gewinner des Testformats bekommt in der Fahrer-Wertung drei Punkte, der Zweite zwei und der Dritte noch einen Zähler.