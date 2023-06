Max Verstappen auf der Poleposition für den Grand Prix in Spanien

Wild rutschten die Autos im ersten Qualifying-Abschnitt über den Asphalt - und durch die Kiesbetten. Denn ein paar Regentropfen machten die Strecke schmierig. Ausritte produzierten unter anderem Fernando Alonso, Valtteri Bottas, Yuki Tsunoda und Alex Albon. Mit der Roten Flagge wurde die Session für etwa zehn Minuten unterbrochen.

Schon in Q1 blamierte sich Ferrari. Charles Leclerc schied als 19. vorzeitig aus. Der Monegasse hatte zuvor über Probleme an der Hinterachse geklagt. "Das ist unglaublich enttäuschend", sagte er. "Ich muss jetzt erst verstehen, was da falsch gelaufen ist. Wir haben nach dem Trainings am Auto kaum etwas geändert."