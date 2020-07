Liveblog: Formel 1 erteilt drittem Spielberg-Rennen Absage

Weltmeister Lewis Hamilton startet beim Grand Prix der Steiermark von der Pole Position. Der Brite war am Samstag im Qualifying auf dem nassen Red Bull Ring der Schnellste, er ließ Red-Bull-Pilot Max Verstappen und McLaren-Mann Carlos Sainz direkt hinter sich. Das zweite Rennen der Formel-1-WM 2020 in Spielberg steigt am Sonntag um 15.10 Uhr.

Derweil machte erneut das Gerücht die Runde, dass Spielberg sogar noch ein drittes Rennen austragen und damit an die Stelle von Ungarn rücken könnte. Dem erteilte die Formel 1 aber am Sonntag-Vormittag eine Absage. Es gebe keine Pläne für ein neuerliches Rennen.

Strikte Vorgaben für Briten

Gerüchte gibt es schon länger. Zuletzt hatte Ex-Rennfahrer Alexander Wurz am Samstag im ORF-Fernsehen und am Sonntag auf Ö3 das Thema wieder öffentlich angeschnitten. Zudem war bekannt geworden, dass britische Staatsbürger beim folgenden Rennen in Ungarn sehr strikte Isolations-Vorgaben einhalten müssen und bei Verstößen hohe Geldstrafen oder sogar Gefängnis drohen.

Rund 70 Prozent des rund 3.000-köpfigen Grand-Prix-Trosses kommen aus Großbritannien und damit Ländern mit aktuell sehr vielen Covid-19-Fällen. Sieben der zehn Formel-1-Teams sind in England zu Hause.