Premiere: Kimi Antonelli feiert in Silverstone ersten Sprint-Sieg

Mercedes-Jungstar Kimi Antonelli hat erstmals in seiner Formel-1-Karriere einen Sprint gewonnen.

Noch am gestrigen Freitag musste sich der Italiener im Sprint-Qualifying-Krimi um nur 0,011 Sekunden Ferrari-Star Lewis Hamilton geschlagen geben. Am Samstag war das Bild im 17-Runden-Sprint ein anderes: Kurz nach der Halbzeit überholte Antonelli den Lokalmatador und ließ in der Folge keinen Konter mehr zu.

Kurzzeitig betrug die Lücke zwischen den beiden Piloten nur 0,8 Sekunden, bis zur Zieldurchfahrt wuchs diese auf 2,7 Sekunden an. Platz drei ging an den amtierenden Weltmeister Lando Norris, der knapp zehn Sekunden hinter Antonelli lag. Der McLaren-Pilot erwischte einen Traumstart und schob sich von Rang sechs auf das Podest vor.

Duell gegen Lewis: „Hat Spaß gemacht“

„Die ersten zehn Runden mit Lewis haben richtig Spaß gemacht. Wir haben beide alles gegeben“, sagte Antonelli Augenblicke nach dem Rennende und ergänzte zum Überholmanöver: „Als ich den Überholmodus bekam, wusste ich, dass sich mir bald eine Chance bieten würde.“