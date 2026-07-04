Premiere: Kimi Antonelli feiert in Silverstone ersten Sprint-Sieg
Mercedes-Jungstar Kimi Antonelli hat erstmals in seiner Formel-1-Karriere einen Sprint gewonnen.
Noch am gestrigen Freitag musste sich der Italiener im Sprint-Qualifying-Krimi um nur 0,011 Sekunden Ferrari-Star Lewis Hamilton geschlagen geben. Am Samstag war das Bild im 17-Runden-Sprint ein anderes: Kurz nach der Halbzeit überholte Antonelli den Lokalmatador und ließ in der Folge keinen Konter mehr zu.
Kurzzeitig betrug die Lücke zwischen den beiden Piloten nur 0,8 Sekunden, bis zur Zieldurchfahrt wuchs diese auf 2,7 Sekunden an. Platz drei ging an den amtierenden Weltmeister Lando Norris, der knapp zehn Sekunden hinter Antonelli lag. Der McLaren-Pilot erwischte einen Traumstart und schob sich von Rang sechs auf das Podest vor.
Duell gegen Lewis: „Hat Spaß gemacht“
„Die ersten zehn Runden mit Lewis haben richtig Spaß gemacht. Wir haben beide alles gegeben“, sagte Antonelli Augenblicke nach dem Rennende und ergänzte zum Überholmanöver: „Als ich den Überholmodus bekam, wusste ich, dass sich mir bald eine Chance bieten würde.“
Lawson schlägt Hadjar um den letzten Zähler
Antonellis Teamkollege und WM-Rivale George Russell musste bei bestem Rennwetter Federn lassen. Der Spielberg-Sieger kam im Silverstone-Sprint nicht über Position vier hinaus. Charles Leclerc (5./Ferrari), Max Verstappen (6./Red Bull), Oscar Piastri (7./McLaren) und Liam Lawson (8./Racing Bulls) holten die weiteren Punkte.
Lawson hielt Verstappen-Teamkollege Isack Hadjar um 0,7 Sekunden hinter sich, könnte seinen achten Platz allerdings verlieren, da es noch eine Untersuchung gegen den Neuseeländer gibt.
Der diesjährige Silverstone-Samstag ist historisch: Vor fünf Jahren fand an Ort und Stelle erstmals in der Formel-1-Geschichte ein Sprintrennen statt. Damals gewann Verstappen.
So geht es heute weiter
Mit dem Sprint-Sieg vergrößert Antonelli vor dem morgigen Grand Prix seinen WM-Vorsprung wieder auf 43 Punkte. Hamilton bleibt Dritter und verkürzt den Rückstand auf seinen Ex-Mercedes-Teamkollegen auf vier Zähler.
Das Qualifying zum Grand Prix findet am heutigen Samstag ebenfalls statt. Dieses ist ab 17:00 Uhr auf ORF1 zu sehen. Emma Felbermayrs erster Silverstone-Lauf in der F1 Academy wird ab 19:00 Uhr auf dem Youtube-Kanal der Frauenserie übertragen. Die Welserin startet aufgrund der „Reverse Grid“-Regelung von der Pole-Position.
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