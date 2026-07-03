„Uns geht die Batterieladung aus“: Hamilton mit Sorge beim Heim-GP
Silverstone (Sonntag, 16 Uhr/ORF 1) wird die aktuelle Fahrzeuggeneration der Formel 1 vor eine neue Herausforderung stellen.
Die Länge einer Runde beträgt 5,891 Kilometer. Lange Geraden wie die „Wellington Straight“ oder die „Hangar Straight“, gepaart mit den schnellen Kurvenkombinationen wie „Maggotts-Becketts-Chapel“, werden den Piloten wenige Chancen bieten, die Batterie ihrer Autos wieder aufzuladen.
Am gestrigen Donnerstag äußerte deshalb Ferrari-Star Lewis Hamilton seine Bedenken. „Ich glaube, das wird das unberechenbarste Wochenende, was die Power-Bereitstellung (durch den Elektromotor) angeht“, sagte der neunmalige Großbritannien-Gewinner.
Diese Sorgen trägt der Silverstone-Rekordsieger allerdings nicht alleine. „Wir Fahrer haben uns im Gruppenchat darüber unterhalten, wie schlecht die Leistungsentfaltung auf dieser Strecke sein wird. Uns wird die Batterieladung ausgehen“, machte Hamilton deutlich.
„Es gibt nur wenige Kurven, um den Motor aufzuladen, sodass die MGU-K für einen großen Teil der Runde abgeschaltet sein wird, und da werden wir wahrscheinlich am meisten zu kämpfen haben. Das Defizit könnte doppelt so groß sein.“
Verstappen: „Lachte im Simulator“
Auch der vierfache Weltmeister Max Verstappen geht nicht ohne Zweitgedanken in den Grand Prix. Der Red-Bull-Pilot drehte bereits im virtuellen Formel-1-Auto erste Trainingsrunden, kam dabei zu einem amüsanten Fazit: „Ich saß noch vor dem Österreich-GP im Simulator, um für Silverstone zu üben. Ich liebe diese Strecke, aber als ich im Simulator saß, war das einfach zum Lachen. Es fühlte sich wie eine ganz andere Strecke an.“
Er stimmte seinem einstigen WM-Rivalen (2021 kam es zur hoch umstrittenen Kollision in der Copse-Kurve) bei, dass es für die Piloten in puncto Leistungsentfaltung durch den Elektromotor schwierig wird.
„In Silverstone hast du zwar auch lange Geraden, aber dann folgen schnelle Kurven, also kannst du die Batterien nicht richtig aufladen, und dann auf der nächsten Geraden hast du nicht viel zum Verbrauchen“, sagte der Niederländer.
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