Max Verstappen als Teamkollege? Das sagt Lando Norris

Der amtierende Formel-1-Weltmeister Lando Norris würde sich auf den viermaligen Champion Max Verstappen als Teamkollegen bei McLaren freuen. „Um ehrlich zu sein, wollen eine Menge Fahrer zu McLaren. Ich weiß nicht, warum nur Max herausgegriffen wird?“, sagte Norris amüsiert vor seinem Heim-Grand-Prix in Großbritannien am Sonntag (16.00 Uhr/ORF1) in Silverstone über angebliche Verhandlungen. Es sei cool, wenn ein vierfacher Weltmeister kommen würde, „auch wenn ich nicht weiß, wie viel davon stimmt. Wenn sich die Gelegenheit ergibt, mit anderen Fahrern zu fahren, gefällt mir das schon“, meinte der Engländer, der in der vergangenen Saison vor eigenem Publikum in Silverstone gewonnen hatte.

Verstappen und die Ausstiegsklausel Verstappen hat an dem ganzen Gerede kein Interesse. „Ich will mich dazu nicht äußern. Ich habe schon vorher gesagt: Wenn wir etwas Neues oder anderes machen, dann wird man es von mir hören und nicht von jemand anderem. Ich konzentriere mich nur auf den Job mit meinem Team“, stellte der Niederländer klar. Norris hat bei McLaren noch einen Vertrag bis mindestens 2027, sein Teamkollege Oscar Piastri ist ebenfalls langfristig angestellt. Spekulationen um einen vorzeitigen Abschied von Verstappen, der bei Red Bull noch bis 2028 gebunden ist, halten sich schon lange. Dem Vernehmen nach besitzt der 28-Jährige eine Ausstiegsklausel. Am vergangenen Wochenende in Spielberg traten McLaren und auch Mercedes, das immer wieder als möglicher künftiger Arbeitgeber gehandelt wird, Gerüchten über eine Verpflichtung Verstappens zur neuen Saison entgegen.