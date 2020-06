Keine großen FIA-Beschlüsse

Der Motorsport-Weltrat hat bei seiner Sitzung am Freitag in Marrakesch keine großen Änderungen für die Formel 1 beschlossen. Nur drei Punkte betrafen in der Pressemitteilung des Internationalen Automobilverbandes (FIA) die Königsklasse, und einer davon die aktuelle Situation: "Wie schon bekannt gegeben, läuft eine Studie über den Motorensound, mit vorläufigen Ergebnissen wird in Kürze gerechnet."

Wie zu vermuten war, gab es keinerlei weitere Reformen an dem aktuellen Format. Vielmehr bestätigte die FIA, dass NASCAR-Rennstallbesitzer Gene Haas die Lizenz für die Formel 1 bekommen hat und damit ein US-Team ins Rennen schicken könnte. Zudem wollen FIA-Präsident Jean Todt und Formel-1-Geschäftsführer Bernie Ecclestone ein Treffen am 1. Mai mit allen Teams organisieren, um die Maßnahmen für eine weitere Kostensenkung zu konkretisieren.