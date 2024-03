Poleposition für Max Verstappen, aber Christian Horner im Fokus

Nur von kurzer Dauer war die Erleichterung beim 50-Jährigen nach dem Freispruch in der pikanten Affäre um unangemessenes Verhalten gegenüber einer Mitarbeiterin.

Die Kameras in der Wüste von Sakhir hatten den sandfarbenen Pavillon von Red Bull im Fokus. Diesmal war aber nicht der dreifache Weltmeister Max Verstappen (26) der Gesuchte, sondern sein britischer Teamchef Christian Horner .

Nun entwickelt sich die Affäre fast zu einem Kriminalfall mit vielen offenen Fragen: Wer hätte einen Nutzen von den E-Mails? Wer wusste die Adressen der Empfänger, unter denen etwa nur Medienvertreter mit einer Saisonakkreditierung waren. Wer hat die Mails verschickt? Ob all dies zu weiteren Untersuchungen führen wird, blieb offen. Während des Trainings am Freitag gab es ein Treffen zwischen Horner und FIA-Präsident Mohammed bin Sulayem . Keine Informationen gab es vorerst über den Inhalt des Gesprächs oder mögliche Folgen. Horner ließ über eine Sprecherin ausrichten, dass er sich nicht „zu anonymen Spekulationen äußern werde“. Er habe die Anschuldigungen immer zurückgewiesen.

Rund 24 Stunden nachdem die Beschwerde vom Mutterkonzern Red Bull abgewiesen wurde, überschatteten zwei anonym verschickte E-Mails das sportliche Geschehen vor dem Saisonauftakt. Ob die per Link versendeten Inhalte echt sind, blieb vorerst unklar, zu sehen sind Screenshots vom angeblichen Chat-Verlauf Horners mit der Mitarbeiterin.

Mercedes-Teamchef Toto Wolff sagte auf Sky, dass der Fall nun in den Händen der FIA liege. „Die müssen überlegen, was sie mit den Informationen machen. Aber wir wollen uns jetzt auf das Rennfahren konzentrieren.“

Wieder Verstappen

Tatsächlich mussten Teams und Fahrer nach den Testfahrten vor einer Woche im Qualifying am Freitag erstmals ihre Karten aufdecken. Vom ersten Platz startet am Samstag (16.00 MEZ/live ServusTV, Sky) einmal mehr der dreifache Weltmeister Max Verstappen. „Ich habe einen guten Grip gehabt, aber mit dem Wind war es nicht einfach“, erzählte der Niederländer nach der 33. Poleposition in seiner Karriere. „Für mich war die Poleposition eigentlich ein bisschen unerwartet. Ich habe das Gefühl, dass es im Rennen für uns eng werden könnte.“