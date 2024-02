Was Sie vor der neuen Saison der Formel 1 wissen sollten

Unverändert im Vergleich zum Saisonfinale 2023, was eine historische Tatsache ist in fast 75 Jahren Formel 1. Aber: Durch den bereits feststehenden Wechsel von Mercedes-Star Lewis Hamilton zu Ferrari am Ende des Jahres, wird heuer früh Bewegung in den Fahrermarkt kommen. Zudem ist auch bei Red Bull das zweite Cockpit für 2025 noch nicht besetzt.

Warum wird in Bahrain am Samstag gefahren? Der Ramadan beginnt doch erst am 10. März.

Stimmt. Wegen des Ramadan wurde der Start des Rennens in Jeddah auf 9. März um einen Tag nach vorne verlegt. Um ein logistisches Chaos zu verhindern, wurde auch der Grand Prix in Bahrain einen Tag nach vorne geschoben. Zwei Rennen innerhalb von sieben Tagen wären kaum machbar gewesen.

Wie sieht der Rennkalender aus?

24 Rennen bedeuten Rekord. Es gibt zwar keinen neuen Schauplatz, dafür kehrt China mit Schanghai erstmals seit 2019 zurück. Einige Fahrer und Teams stöhnen ob der Belastung für Mensch und Maschine. Verstappen nennt es „nicht nachhaltig“. Er liebe die Formel 1 zwar, aber man müsse sehr viel dafür aufgeben, was „verrückt“ sei. In Spielberg gastiert die Königsklasse heuer am 30. Juni. Am Samstag findet auf dem Red-Bull-Ring wieder eines von sechs Sprintrennen statt. Der Ablauf wurde angepasst. Das Startplatzrennen für den Sprint findet am Freitag statt, am Samstag folgt auf den Sprint das Qualifying für den Grand Prix am Sonntag.