Formel 1: Hamilton Schnellster am letzten Barcelona-Testtag

Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton hat zum Abschluss des ersten dreit├Ągigen Testfahrten-Blocks die schnellste Runde auf dem Grand-Prix-Kurs bei Barcelona gedreht. Der 37 Jahre alte Brite stellte am Freitag in 1:19,138 Minuten auch die Gesamtbestzeit in den drei Tagen auf. Er verwies dabei seinen neuen Teamkollegen George Russell auf den zweiten Rang, der 24-J├Ąhrige war aber nur 95 Tausendstelsekunden langsamer.

Dritter wurde am letzten Testtag auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya Sergio Perez im Red Bull vor seinem Weltmeister-Stallrivalen Max Verstappen. Die Platzierungen und Rundenzeiten lassen allerdings kaum schon R├╝ckschl├╝sse auf die wahren Kr├Ąfteverh├Ąltnisse zu. Es geht f├╝r alle vor allem darum, m├Âglichst viele Runden zu drehen, um Daten f├╝r die weitere Arbeit an den Autos zu sammeln. Einen insgesamt starken Eindruck hinterlie├čen beispielsweise Ferrari und auch McLaren.