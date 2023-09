Mit dem Sieg in Monza schrieb Max Verstappen Formel-1-Geschichte

Als es endlich losging, konnte sich Poleposition-Mann Carlos Sainz gegen Verstappen noch behaupten. Mit allen Mitteln versuchte Ferrari, doch den so ersehnten Heimsieg zu holen. Neue Motoren wurde in beide Autos eingebaut, 15 Runden lang wehrte sich Sainz tapfer gegen den Niederländer. Dann setzte sich der WM-Leader in dem packenden Duell durch und fuhr auf und davon, wie so oft in dieser Saison.