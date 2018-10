Texas-GP: Hamilton mit Seitenhieb gegen Vettel

Der Seitenhieb dürfte beim ohnehin schon mitgenommenen Vettel durchaus schmerzen. In Monza, Suzuka und nun auch in Austin kollidierte der Ferrari-Pilot jeweils in der Anfangsphase des Rennens mit einem Kontrahenten - Hamilton in Italien, Verstappen in Japan und nun Ricciardo in den USA - und brachte sich so um wertvolle Punkte im WM-Kampf. Zudem warf er mit einem ungestümen Überholversuch in Aserbaidschan und einem Fahrfehler in Deutschland weitere wertvolle Punkte weg.

In Mexiko kann sich Hamilton deshalb schon beim drittletzten Rennen der Saison zum fünften Mal zum Weltmeister krönen. Dem Mercedes-Superstar genügt ein siebenter Platz, während Vettel in jedem Fall gewinnen muss, um das Titelrennen noch offen zu halten: Sein Rückstand auf Hamilton beträgt bei noch 75 zu vergebenden Punkten deren 70.