WM-Entscheidung vertagt: Hamilton muss sich noch gedulden

Ricciardo musste sein Auto nach neun Runden abstellen, das Feld wurde durch das virtuelle Safety Car neutralisiert. Mercedes reagierte und holte Hamilton zum Reifenwechsel an die Box während alle anderen Fahrer auf der Strecke blieben. Doch die Entscheidung war zu gewagt. Hamilton konnte mit seinem Reifensatz nicht bis zum Ende fahren, er musste als Führender noch einmal an die Box und fiel danach auf Rang vier zurück.

Starke Bullen

Überraschend stark präsentierte sich Red Bull in Form von Max Verstappen. Der Niederländer war nur von Platz 19 gestartet, er legte eine eindrucksvolle Aufholjagd hin und kämpfte am Ende mit Räikkönen und Hamilton um den Sieg.

Der Engländer war in den letzten Runden der schnellste des Trios, doch er kam an Verstappen nicht vorbei. Ganz vorne blieb Kimi Räikkönen. Der Finne feierte seinen 21. WM-Sieg, den ersten seit 113 Rennen. Und Ferrari durfte sich über den ersten Sieg in den USA seit 2006 freuen. Damals gewann Michael Schumacher.