Früh nach Spielberg fahren, um Staus auszuweichen

So schnell wie die Formel-1-Piloten am Red-Bull-Ring werden ihre Fans bei der Anreise kaum sein. Denn dazu sind es zu viele, die sich am Wochenende in Richtung des kleinen Spielberg in der Obersteiermark aufmachen und das bedeutet Stau.

Die Anreise setzt erfahrungsgemäß schon am Donnerstag ein, da beziehen die Camper ihre Stellplätze. Die härtesten Tage für Pkw-Lenker sind der Samstag, vor allem aber der Sonntag selbst: Auf der S 36 muss mit Wartezeiten und Stop-and-go-Verkehr gerechnet werden, denn das Ringgelände ist nur über die Ausfahrten Knittelfeld-West, Zeltweg-Ost und Zeltweg-West erreichbar.

Schon hier ist laut ÖAMTC-Verkehrsexperten mit Verzögerungen zu rechnen, aber auch der Autobahnknoten St. Michael in der Obersteiermark sowie die B 78 ( Obdacher Straße) und die B 317 ( Friesacher Straße) sind an Grand-Prix-Tagen bekannte Staufallen. Eng wird es ebenfalls auf der Spielbergerstraße und der Triesterstraße im Ortsgebiet.