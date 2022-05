Formel 1: Die Hauptdarsteller beim großen Sieg von Sergio Pérez

Regen

Die Meteorologen behielten Recht: Kurz vor dem geplanten Start setzte der Nieselregen ein, bald schüttete es. Mit mehr als einer Stunde Verspätung begann der Grand Prix hinter dem Safety-Car. Regen ist zumeist eine gute Zutat für einen spannenden Grand Prix. Wer zieht auf auftrocknendem Asphalt als Erster die Slicks auf? Der Mutigste war Daniel Ricciardo.

Rennstrategie

Rennen in Monaco werden im Qualifying und in den Boxen entschieden. So auch am Sonntag. Red Bull holte Pérez zuerst zum Reifenwechsel und setzte Ferrari unter Druck. Als alle Top-Piloten auf Slicks waren, lag plötzlich Pérez vor Sainz, Verstappen vor Leclerc. Obwohl der Mexikaner im Finish der Langsamste des Quartetts war, war ein Überholen auf dem engen Straßenkurs nicht möglich. „Natürlich sind wir frustriert“, sagte Sainz. Verstappen tröstete sich damit, die WM-Führung auf neun Punkte ausgebaut zu haben: „Denn damit habe ich nicht gerechnet.