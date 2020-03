Formel 1: Die Chronologie eines PR-Desasters

Unprofessionell, beschämend, die Gesundheit gefährdend. Das sind nur einige der Zuschreibungen für das Verhalten der Verantwortlichen der Formel 1 in den vergangenen Stunden. Nach langen nächtlichen Beratungen kam erst um 10 Uhr Ortszeit in Melbourne die offizielle Nachricht, dass der Formel-1-Grand-Prix von Australien gestrichen wird. Das Statement kam viel zu spät, nämlich zu einem Zeitpunkt, als die Fans schon an die Strecke strömten und andererseits die Teams schon wieder beim Packen waren. Eine Zusammenfassung der Vorgänge:

6. März: Die Veranstalter des Rennens in Bahrain (geplant für 22. März) stellen den Ticketverkauf ein. Das Rennen soll wegen des grassierenden Coronavirus unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden.

9. März: Der Auftakt in Melbourne (15. März) soll wie geplant mit Zuschauern stattfinden, sagt der Chef des Australien-Grand-Prix.

11. März: Alle Teams sind längst in Melbourne angekommen. Aus dem Fahrerlager werden die ersten Verdachtsfälle gemeldet. Der Grand Prix soll wie geplant stattfinden.