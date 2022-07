Formel-1-Coup? McLaren denkt über Sebastian Vettel nach

Nach dem Rennen in Spielberg kündigte Vettel an, über seine Zukunft in der Formel 1 nachdenken zu wollen. "Die Entscheidung ist immer noch nicht gefallen, aber ich denke, sie wird es in den nächsten Wochen", sagte er. Viel hänge davon ab, in welche Richtung sich das Team entwickelt und wie viel Potenzial er darin sieht. "Ich habe immer gesagt, dass ich um Punkte und Siege fahren will. Sonst macht es keinen Spaß." Aston Martin betonte, den Starpiloten halten zu wollen.

Bei McLaren wiederum ist Lando Norris gesetzt, jedoch ist der Rennstall unzufrieden mit den Leistungen von Daniel Ricciardo. Der Australier kommt auch in der zweiten Saison bei den Engländern nicht in Fahrt und steht sportlich deutlich im Schatten von Toptalent Norris.