Formel 1: Qualifying nach schwerem Crash von Schumacher unterbrochen

Es ist ein Stadtkurs in Dschidda, begrenzt durch BetonwÀnde, auf dem 350 Stundenkilometer Höchstgeschwindigkeit erreicht werden. Schon das Auftaktrennen der Formel 1 im Vorjahr war von vielen ZwischenfÀllen geprÀgt, denn jeder kleinste Fehler zwischen den BetonwÀnden wird bestraft.

Am Samstag wurde das Qualifying fĂŒr den Grand Prix von Saudi-Arabien nach einem schweren Unfall unterbrochen. Mick Schumacher krachte mit seinem Haas in einem stumpfen Winkel gegen die Mauer. Das Auto wurde auf die Strecke zurĂŒckgeschleudert, Schumacher blieb minutenlang in dem Wrack sitzen.

Schnell war das Medical Car beim 23-jÀhrigen Deutschen. Mit dem Rettungswagen wurde er ins Medical Center gebracht, wo er genauer untersucht wurde.

"Bei Bewusstsein"

Danach bestĂ€tigte Haas-Teamchef GĂŒnther Steiner live auf ServusTV: "Er ist bei Bewusstsein und hat auch schon mit seiner Mutter gesprochen. Mick war ansprechbar und hat keine sichtbaren Verletzungen."

Dennoch wurde Schumacher mit dem Helikopter in ein Krankenhaus gebracht, wo er weiter durchgecheckt werden sollte. "Er wollte gar nicht ins Krankenhaus", sagte Steiner. "Aber nach so einem Unfall muss man natĂŒrlich genauer nachsehen. An einen Rennstart Schumachers am Sonntag glaubte Steiner aber nicht.