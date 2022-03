Noch in der Nacht auf Samstag war das Feuer weithin sichtbar. Huthi-Rebellen hatten eine Ölfabrik des Formel-1-Hauptsponsors Aramco mit einer Rakete beschossen, stundenlang stand eine Rauchwolke über der Millionenstadt Dschidda. Plötzlich ist der Konflikt ganz nahe gerückt, den Saudi-Arabien gegen die Rebellen im Nachbarland Jemen führt.

Groß war der Schock, intensiv waren die Diskussionen. Rasch versicherten die Veranstalter, dass die Sicherheit an der Strecke gewährleistet sei, der Grand Prix von Saudi-Arabien werde am Sonntag (19.00 MESZ/live ServusTV, Sky) programmgemäß über die Bühne gehen. Am Samstag bekräftigte dann auch die Fahrergewerkschaft GPDA ihren Willen zur Teilnahme am Rennen, auch wenn es schwierig sei „alle natürlichen menschlichen Bedenken auszuschalten, wenn man den Rauch von dem Vorfall gesehen hat.“

Diskutiert wurde ausnahmsweise nicht über Reifenwahl, PS-Vorteile oder Aerodynamik, sondern über die Zuverlässigkeit des Raketenabwehrsystems.