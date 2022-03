Max Verstappen hat schon einmal glücklicher ausgesehen. Seinen technisch bedingten Ausfall beim Auftaktrennen in Bahrain hat er noch nicht vergessen. „Wenn wir um den Titel kämpfen wollen, dann darf es nicht zu viele Rennen wie in Bahrain geben“, sagte der Weltmeister vor dem Großen Preis von Saudi-Arabien in Dschidda (Qualifying um 17.30 MEZ/live ServusTV, Sky). „Es ist unglücklich, aber es sollte nicht passieren.“

Der Fehler wurde mittlerweile gefunden. Im Kraftstoffsystem hat sich ein Vakuum gebildet, deshalb konnte die Benzinpumpe keinen Treibstoff zum Motor befördern. „Ich denke, dass wir das jetzt behoben haben“, sagte Red-Bull-Teamchef Christian Horner. „Jetzt sammeln wir dazu ein paar Daten.“