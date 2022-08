Formel 1: Carlos Sainz Jr. startet von der Poleposition in Spa

Am Freitag wurde bekanntgegeben, dass Audi in die Formel 1 einsteigen wird, am Samstag sickerte durch, dass der Autohersteller schon frĂŒher als 2026 seine Finger im schnellen Spiel haben wird. Wie motorsport-total.com berichtet, könnte Audi schon 2023 die ersten 25 Prozent von Finn Rausing ĂŒbernehmen, des schwedischen EigentĂŒmers des Sauber-Teams.

Unklar ist, unter welchem Namen Sauber in den Jahren 2024 und 2025 an den Start gehen wird, nachdem Alfa Romeo die Zusammenarbeit per Ende 2023 einstellen wird. Ab 2026 wird der Rennstall mit Sitz in der Schweiz offiziell als Audi-Werksteam an den Start gehen. Der Name „Sauber“ wird dann vermutlich verschwinden.