Norris verkürzt den Rückstand in der Formel-1-WM auf Verstappen

Lando Norris konnte den Rückstand in der WM auf Max Verstappen um weitere zwei Punkte auf 45 Zähler verringern. Der Brite gewann am Samstag den Formel-1-Sprint in Brasilien vor seinem McLaren-Teamkollegen Oscar Piastri. Verstappen kam noch vor Ferrari-Star Charles Leclerc auf Rang drei.

Am Start lief noch alles wie gewünscht für McLaren. Piastri blieb vorne. Norris konnte Platz zwei vor Leclerc und Verstappen behaupten. Doch wider Erwarten konnten sich die beiden McLaren-Piloten nicht absetzen. Leclerc blieb im DRS-Bereich von Norris. Knapp hinter dem Monegassen folgte Verstappen.