Die Formel 1 übertreibt es mit den Sprintrennen

So ein Sprint-Wochenende in der Formel 1 wie derzeit in Brasilien schlaucht – nicht nur die Piloten, sondern auch die Fans vor den Bildschirmen. Jede Ausfahrt eines Boliden an einem Grand-Prix-Wochenende hat nun elementare Bedeutung: Qualifying am Freitag, Shootout (fragen Sie nicht!) Samstagnachmittag, Sprintrennen kurz darauf, Grand Prix am Sonntag. Fast überall und immer liegen WM-Punkte zur Abholung bereit.

Waren das noch Zeiten, als man wusste: Vor Sonntag, 14 Uhr, passiert wirklich nicht viel.