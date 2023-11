Formel 1: Sprint-Shootout in São Paulo von Crash überschattet

Für Sky-Experte Martin Brundle war die Situation klar: "Vielleicht hätte Esteban Ocon das Gefühl, dass ihm Fernando Alonso mehr Platz lassen hätte müssen. Aber eines ist klar: Er hat die Kontrolle über sein Auto verloren und so den Unfall verursacht."

Der Alpine-Fahrer Ocon war im Sprint-Shootout in Brasilien auf einer schnellen Runde unterwegs, Alonso fuhr in der Linkskurve nach außen, um den Franzosen durchzulassen. Doch ausgerechnet in diesem Moment verlor Ocon die Kontrolle über sein Auto und krachte in den Aston Martin von Alonso.