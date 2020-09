Formel 1: Bottas siegt in Russland, Hamilton schimpft

Der Finne Valtteri Bottas gewann vor 20.000 Zuschauern zum zweiten Mal nach 2017 den Grand Prix von Russland in Sotschi. Für den Finnen war es am Sonntag der neunte Sieg in seiner Karriere. "Das ist wirklich ein sehr schöner Moment für mich", rief er in der Auslaufrunde in den Bordfunk. Auf Rang zwei kam Red-Bull-Fahrer Max Verstappen, der von einem "guten Job" sprach.

Nichts wurde es mit dem 91. Sieg für Lewis Hamilton, mit dem er den Rekord von Michael Schumacher egalisiert hätte. Dabei machte der Brite im Rennen alles richtig. Am Start konnte er mit einem harten aber fairen Manöver gegen Bottas ebenso seine Führung behaupten, wie nach einer frühen Safety-Car-Phase. Nach seinem Boxenstopp pflügte er als schnellster Mann durch das Feld. Am Ende reichte es zwar mit Rang drei für einen Podestplatz. Doch das entspricht nicht den Ansprüchen des sechsfachen Weltmeisters.