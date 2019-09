Bestzeit für Verstappen im Sotschi-Training

Das lange Warten auf den Sieg

Ferrari wartet seit der Rennpremiere am Schwarzen Meer 2014 noch auf den ersten Erfolg in Sotschi, Vettel schaffte es 2015 und 2017 jeweils auf den zweiten Rang. Zum Auftakt gelang Vettel keine schnelle Übungsrunde. Einen Versuch musste er aufgrund des dichten Verkehrs vorzeitig abbrechen. Bei einem weiteren ließ er im dritten Sektor deutlich nach und konnte nicht mit der Konkurrenz mithalten.

Vor dem 16. von 21 Saisonläufen am Sonntag (13.10 Uhr) führt Titelverteidiger Hamilton aus Großbritannien in der WM-Wertung mit 296 Punkten souverän vor dem Finnen Bottas (231). Selbst jeweils dritte Plätze würden Hamilton in den verbleibenden Rennen genügen, um zum sechsten Mal Weltmeister zu werden. Hinter Leclerc und Verstappen (beide 200) ist Vettel (194) Fünfter.