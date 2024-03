Formel 1: Audi wird das Team von Sauber zu 100 Prozent übernehmen

Audi wird die 100-prozentige Kontrolle über das Sauber-Team übernehmen, bevor es ab 2026 zum Formel-1-Werksteam des deutschen Automobilherstellers wird. Das teilte die Volkswagen-Tochter am Freitag mit. Oliver Hoffmann wird aus dem Audi-Vorstand zurücktreten, um die Gesamtverantwortung für das Formel-1-Programm zu übernehmen, während Andreas Seidl, der bereits am Sauber-Standort in Hinwil in der Schweiz tätig ist, das Team leiten wird.