Formel-1-Ass Hülkenberg Ersatz bei Aston Martin und Mercedes

Nico Hülkenberg wird in dieser Saison nach eigener Aussage als "Ersatzfahrer für Aston Martin und bei ausgewählten Rennen auch für Mercedes" in der Formel 1 dabei sein. Das bestätigte der 33-jährige Deutsche als TV-Experte beim Sender ServusTV am Freitag. Hülkenberg könnte damit wie im vergangenen Jahr, als er für das Aston-Martin-Vorgänger-Team Racing Point zweimal eingesprungen war, wieder kurzfristig ins Cockpit steigen. Er wird aber auch weiter fürs Fernsehen arbeiten.

Er habe dieses Jahr "also ein bisschen eine Dreierrolle", sagte Hülkenberg, der nach seinem Vertragsende bei Renault nach der Saison 2019 kein Stammcockpit mehr bekommen hatte.