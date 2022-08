Formel-1-Kracher: Altstar Alonso beerbt Vettel bei Aston Martin

Vor dem Rennwochenende in Ungarn hatte der deutsche Formel-1-Star Sebastian Vettel für Aufsehen gesorgt, als er sein Karriereende zum Saisonende ankündigte. Der 35-Jährige gab als Grund an, dass sich seine Prioritäten verschoben hätten und er mehr Zeit mit seiner Familie verbringen wolle. Vettel, derzeit in seinem zweiten Jahr im Team Aston Martin tätig, wurde als Fahrer von Red Bull zwischen 2010 und 2013 viermal in Folge Weltmeister.