Ein Star verlässt Red Bull: Nach dem Horner-Skandal droht die große Krise

Designguru Newey hielt sich in diesem Konflikt bisher bedeckt, Christian Horner galt lange Zeit als enger Vertrauter. Doch mittlerweile ist das Verhältnis abgekühlt, hinter den Kulissen hieß es bereits, dass der Brite "not amused" über die Vorgänge im Team gewesen sein soll.

In Bologna gesichtet

Was nun? Wird Newey in wohlverdiente Pension gehen? Kaum anzunehmen. Angeblich soll er 10 Millionen Pfund (11,6 Millionen Euro) pro Jahr verdienen. Newey hat die Gabe, den Überblick über ein Auto behalten zu können. Einst zeichnete er jedes Detail seiner Fahrzeuge mit der Hand auf Papier. Diese Zeiten sind vorbei, doch das Superhirn ist auf dem Markt noch immer so begehrt wie die besten Fahrer.