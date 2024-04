Paukenschlag bei Red Bull: Prominenter Abgang nach Horner-Skandal?

Unangemessenes Verhalten

Als Chefdesigner von Red Bull arbeitet Newey aber nicht mehr ausschließlich am Formel-1-Projekt des Energydrink-Herstellers, sondern ist auch in der Entwicklung des RB17-Hypercars involviert. Allerdings soll er sich nicht mehr zur Gänze in dieses Projekt vertiefen wollen. Für Red Bull Racing wäre ein vorzeitiger Abgang Neweys in Anbetracht der Regel-Revolution ab der Saison 2026 ein herber Schlag.

Horner war zuletzt von einer Mitarbeiterin unangemessenes Verhalten vorgeworfen worden. Nach einer vom Mutterkonzern Red Bull eingeleiteten Untersuchung wurde die Beschwerde abgewiesen. In der Folge entwickelte sich ein Machtkampf zwischen der österreichischen und thailändischen Eigentümerseite von Red Bull.