Helmut Marko verwettet 500 Euro – Poleposition für Max Verstappen

"Ich hatte eigentlich das ganze Wochenende Probleme", sagte Verstappen. "So gesehen bin ich sehr glücklich, dass ich da die Poleposition geholt habe. Man rutscht hier schon sehr viel mit dem Auto herum. Ich habe keine Ahnung, wie gut unser Auto im Rennen sein wird. Aber egal, wie es ausgeht, diese Saison ist wirklich außergewöhnlich."

Am Boxenfunk bedankte sich Red-Bull-Teamchef Christian Horner bei Verstappen: „Du hast mir gerade 500 Euro wegen einer Wette mit Helmut gewonnen. Das ist, als würde man Blut aus einem Stein saugen.“ Offensichtlich hatte Helmut Marko gegen eine Poleposition von Verstappen gewettet.

Der fünffache Sieger in Abu Dhabi wird mit dem Sieg am Sonntag vermutlich nichts zu tun haben. Lewis Hamilton scheiterte in Q2 um acht Hundertstelsekunden, während es Mercedes-Teamkollege Russell locker in Q3 schaffte.