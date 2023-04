"Feuerwerk bis Farce" - Pressestimmen zum verrückten Formel-1-GP

Daily Mail: „Unfälle, fliegende Räder, Gefahr, Verwirrung, Spannung - all das kombiniert, um das ungemeine Talent der Formel 1 zu unterstreichen, etwas Besonderes heraufzubeschwören, wenn es nötig ist und am wenigsten erwartet wird, wie beispielsweise nach der einseitigen Dominanz von Red Bull in dieser jungen Saison.“

The Guardian: „Von Feuerwerk bis Farce: Was beim Grand Prix von Australien mit strahlender Aufregung begann, endete als kompletter Reinfall. Unvermeidlicherweise (...) gewann Max Verstappen für Red Bull in Melbourne, aber erst nach einem gewissen Maß an Chaos und Verwirrung, die die F1 geschickt zu servieren wusste. Ihr labyrinthartiges Regelwerk lastete erneut schwer auf dem Geschehen.“