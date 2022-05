Ferrari-Drama um Leclerc sichert Verstappen Sieg und WM-Führung

Es war nicht die Woche von Charles Leclerc. Am Montag schrottete der Ferrari-Pilot bei einem Classic-Rennen in seiner monegassischen Heimat einen legendären Ferrari von Niki Lauda aus den 1970er-Jahren, seit Sonntagnachmittag ist der Formel-1-Star nun auch die Führung in der WM los.

Ein schwacher Trost, dass Leclerc schuldlos daran ist. Beim Großen Preis von Spanien sah der Monegasse zur Rennmitte wie der sichere Sieger aus, ehe sein Dienstauto wegen eines technischen Defekts immer langsamer wurde. Von dem Ausfall profitierte sein großer Rivale: Max Verstappen führte vor Sergip Pérez einen Red-Bull-Doppelsieg an, womit der Niederländer mit nun sechs Punkten Vorsprung zum Großen Preis von Monaco, Leclercs Heimrennen, kommt.