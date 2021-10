Ferdinand Habsburg geht als Führender ins Langstrecken-WM-Finale

Ferdinand Habsburg hat am Sonntag gemeinsam mit Robin Frijns und Charles Milesi im Team WRT Oreca das Langstreckenrennen Sechs Stunden von Bahrain gewonnen. Es war der zweite Erfolg in Serie nach jenem bei den 24 Stunden von Le Mans. Da bedeutet die Führung in der LMP2-Klasse, der Vorsprung auf das Team Jota Sport mit Sean Gelael, Stoffel Vandoorne und Tom Blomqvist beträgt fünf Punkte, weitere zwölf Punkte dahinter liegt das zweite Team von Jota Sport mit Anthony Davidson, Antonio Felix Da Costa und Roberto Gonzalez.

Das Finale findet am kommenden Samstag mit den Acht Stunden von Bahrain statt.