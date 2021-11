Erzrivale Rosberg glaubt im Formel-1-Titelkampf an Hamilton

„Gefühlsmäßig sage ich Lewis“, antwortete Nico Rosberg in einem Interview dem RedaktionsNetzwerk Deutschland auf die Frage, wer das Rennen machen wird. Das Mentale sei in so einem Duell essenziell. „Für Max ist das sicher nicht einfach, denn er ist das erste Mal in so einer Situation. Und dann auch noch gegen den erfolgreichsten Formel-1-Fahrer aller Zeiten. Insofern hat er schon jetzt größte Anerkennung verdient“, befand Rosberg.