Eine Stadt im Rausch des Tempos

Bernie Ecclestone hat seinen milliardenschweren Wanderzirkus in die Metropole gesteuert, und selbst, wenn sie hier (noch) nicht genau wissen, was sie mit der Formel 1 anfangen sollen, so zeigt sich Austin eine Woche vor Thanksgiving in bester Feierlaune.

Die Innenstadt ist für vier Tage zur Partyzone umfunktioniert worden, das offizielle Fan-Fest vereint gut einhundert Musiker und Bands zu einem einzigartigen Konzertreigen – manche wie Haupt-Act Aerosmith am Samstag zu stolzen Ticket-Preisen jenseits der 150-Dollar-Marke, viele aber auch zum Nulltarif. An der sechsten Straße, der Hauptschlagader, ist die Sause nur in den Vormittagsstunden unterbrochen.

Der Sport hat auf dieser Partymeile nur wenig Platz. In der Lobby eines Hotels ist der Formel-1-Bolide des Caterham-Rennstalls ausgestellt. Nur zaghaft wagen sich die Gäste heran an dieses UVO, das „Unbekannte Vollgas Objekt“. Ein paar Schritte weiter südlich, vorbei am Epizentrum des Trubels, prangt ein Schild wie ein Mahnmal für den Sport in dieser Stadt: Livestrong ist in gelben Lettern zu lesen.