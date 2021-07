Ein dreifacher Weltmeister feiert in Spielberg sein Comeback

Dani Pedrosa will es noch einmal wissen. Der heute 35-Jährige wurde 2003 Weltmeister in der 125ccm-Klasse und gewann 2004 und 2005 den Titel in der 250ccm-Klasse. In der MotoGP konnte der Spanier keinen Titel holen, immerhin gewann er 31 Rennen, bis er Ende 2018 seinen Rücktritt bekanntgab.

Nun ist Pedrosa für zumindest ein Rennen wieder zurück. Beim Grand Prix der Steiermark auf dem Red Bull Ring erhält er eine Wildcard und wird für KTM antreten. Seinen letzten Grand Prix absolvierte er vor fast 1.000 Tagen im Jahr 2018 in Valencia.