Bortolotti siegt in Spielberg und führt die Meisterschaft an

Für Bortolotti war es der insgesamt vierte DTM-Sieg, der erste in dieser Saison. Der 34-Jährige führt in der Meisterschaft nun zehn Punkte vor dem bisherigen Leader Kelvin van der Linde aus Südafrika (Audi) und deren zwölf vor dem Deutschen Maro Engel (Mercedes). Am Sonntag (13.30 Uhr/live ServusTV und ProSieben) steht in Spielberg ein weiteres Rennen auf dem Programm, danach folgt in drei Wochen nur noch das Finale mit zwei Läufen in Hockenheim.