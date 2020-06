Die Welt des Bernie Ecclestone

Vor Bernie Ecclestone sind alle gleich. Rennfahrer, Politiker, Reporter und Könige. Wer dem 81 Jahre alten Boss der Formel 1 auf Augenhöhe begegnen will, der muss in die Knie gehen. Das liegt längst nicht nur an der Statur des 1,60 Meter kleinen Engländers.



Die Art und Weise wie Ecclestone die Mächtigen und Reichen seit Jahrzehnten vor sich hertreibt und die Rennserie zur teuersten des Planeten geformt hat, sucht Ihresgleichen in der Welt des Sports.



Erst in den letzten Tagen und Wochen hat Ecclestone seine – zum Teil fragwürdigen – Fähigkeiten unter Beweis gestellt. Bis auf wenige Ausnahmen, wie etwa den Bezahl-TV-Sender Sky, hat der Formel-1-Zirkus seine Zelte in Bahrain aufgeschlagen.



In dem krisengeschüttelten Wüstenstaat, in dem die mehrheitlich schiitische Bevölkerung gegen die Unterdrückung der sunnitischen Herrscherfamilie protestiert, wird am Sonntag der vierte Lauf der Formel-1-WM über die Bühne gehen (Start: 14 Uhr MESZ).



Erst am Mittwoch kam es in der Hauptstadt Manama erneut zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei. Darin verwickelt waren auch vier Mechaniker des Formel-1-Rennstalls Force India, ein Mitarbeiter trat danach die Heimreise an.