Die Saison der Formel E beginnt in Saudi-Arabien

Der Start in die Formel-E-Saison 2021 erfolgt am 26. und 27. Februar mit zwei Nachtrennen in Diriyah (Saudi-Arabien). Dies gaben die Verantwortlichen der elektrischen Rennserie bekannt, nachdem kurz vor Weihnachten die ursprünglich für Mitte Jänner in Santiago de Chile geplanten Auftaktrennen aufgrund der Corona-Pandemie verschoben werden mussten. Die chilenische Regierung hatte einen Einreisestopp für Personen aus Großbritannien verhängt.