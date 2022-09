Die Queen in der Königsklasse: Rasende Zeitzeugin

Auch auf dem berühmtesten Siegespodest der Formel 1, hoch über der Start-Ziel-Geraden im königlichen Park von Monza, wurde am Sonntag Queen Elizabeth II gedacht. Das passte einerseits, weil die Mehrheit der Rennställe seine Wurzeln im Vereinigten Königreich hat, aber auch, weil die verstorbene Königin ein spezielles Verhältnis zur Königsklasse pflegte. Darf sie doch behaupten, am 13. Mai 1950 in Silverstone an der Seite ihres Vaters Zeitzeugin des allerersten Grand Prix der Formel 1 gewesen zu sein.

Wie auch die Rennserie verkörperte die Queen die Erinnerung an eine andere Zeit und blieb ein unerreichbares Massenphänomen.