Die Königsklasse arbeitet an ihrem Überholproblem

Die Formel 1 hat ein Überholproblem: Beim ersten Rennen der neuen Saison in Australien bekamen die Fans nur eine Handvoll Überholmanöver zu sehen, selbst Valtteri Bottas im überlegenen Mercedes hatte große Schwierigkeiten, sich an den Mittelfeld-Boliden vorbeizuarbeiten. Und sein Teamkollege Lewis Hamilton fand gut 30 Runden lang keinen Weg vorbei an Sebastian Vettel, obwohl der Ferrari nicht mit dem Silberpfeil mithalten konnte.

Mittlerweile ist auch den Entscheidungsträgern im Grand-Prix-Zirkus bewusst geworden, dass die Königsklasse vor einem Problem steht. Denn im Vergleich zu anderen Rennserien, wie MotoGP oder Formel E, lassen die Rennen der Formel 1 durchaus an Spannung zu wünschen übrig. Das führt dazu, dass mittlerweile auch die - eigentlich bei den Fans gut angekommene - aktuelle Generation von Boliden in Frage gestellt wird.