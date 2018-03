Mercedes geschlagen, aber Ferrari trotzdem nicht zufrieden

Düstere Aussichten

Aber auch die Tatsache, dass der Brite im deutlich schnelleren Boliden danach keinen Weg an Vettel vorbeifand und zum Ende hin den Kampf um den Sieg aufgeben musste, um seinen Motor zu schonen, zeichnet für die bevorstehende Saison ein düsteres Bild - jenes nämlich, dass Überholmanöver auch 2018 Mangelware sein werden. Warum?

Zum Einen, weil die immer komplexer werdende Aerodynamik das Hinterher- und Vorbeifahren praktisch unmöglich macht - in den Luftverwirbelungen hinter einem vorausfahrenden Auto verlieren moderne Formel-1-Renner einen Großteil ihres Abtriebs. Die Folge ist vor allem in schnellen Kurven erhöhtes Rutschen, daraus wiederum folgt erhöhter Reifenverschleiß - kurzum, der Hinterherfahrende hat nur ein kurzes Zeitfenster, um einen Weg vorbei an seinem Vordermann zu finden, ehe seine Reifen den Geist aufgeben.

Zum Anderen müssen die Piloten 2018 mehr als je zuvor an ihre Motoren denken: Mit nur noch drei Antriebseinheiten für 21 Rennen wäre ein Motorschaden fatal - und Hamiltons Resignation zum Rennende hin unterstrich diese Problematik eindrucksvoll: Statt im Kampf um den Sieg auf ein Manöver in der letzten Runde zu hoffen (wie etwa in der MotoGP nicht unüblich), musste der Brite Platz lassen, um seinen Motor nicht zu überhitzen. So wurden die Fans auch um ein spannendes Finale eines sonst ohnehin eher wenig unterhaltsamen Rennens gebracht.