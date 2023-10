Die Formel-1-Welt zieht den Hut: "Verstappen ist ein Roboter"

Schweiz:

Blick: „Die Pole-Position am Freitag eingefahren, am Samstag im Sprint den dritten WM-Titel in Serie klargemacht und jetzt den GP von Katar gewonnen: Max Verstappen feiert seinen 14. Saisonsieg. Der Red-Bull-Holländer jagt seine eigene Bestmarke aus dem Vorjahr, als er 15 Rennen gewann. Fünf WM-Läufe gibts 2023 noch.“