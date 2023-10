Katar-Gala von Weltmeister Verstappen, bei Mercedes flogen die Fetzen

Erinnerungen an die größte Schande der Formel 1 wurden am Sonntag in Katar wach. Es war beim Rennen in Indianapolis 2005, als nur sechs (!) Autos am Start standen, weil die übrigen mit ihren Reifen Probleme hatten. Ähnliche Bilder oder gar folgenschwere Unfälle wollte man am Losail Circuit mit seinem scharfen Randsteinen verhindern, weshalb eine Direktive ausgegeben wurde: Niemand darf mehr als 18 Runden mit einem Satz Reifen zurücklegen.

